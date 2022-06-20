شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: إيهاب جلال تعرض للظلم.. وكيروش جاء مجاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن إيهاب جلال تعرّض للظلم مع المنتخب الوطنى ولم يحصل على فرصته كاملة.

وقال المعلم، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إيهاب جلال تعرض للظلم وتعاقدوا معه في وضع صعب، ولم يُتح له الوقت الكافى للقيام بثلاثة تمرينات لكي يلعب مباراتين رسميتين، ثم مواجهة كوريا الجنوبية وديا.. كل ذلك كان عشوائيا".

وأضاف: "أقول لإيهاب جلال لا تفقد الثقة في نفسك أبدًا؛ لأن هذا الوضع لا يمكن أن ينجح فيه أي شخص".

وأتم: "كيروش غير كوبر، قلنا إن الأخير يلعب بشكل دفاعي لتحقيق هدف معين بأن يصل لنهائي أفريقيا وكأس العالم وحقق ذلك، لكن كيروش تعاقدنا معه مجاملة".