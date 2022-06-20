شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الونش وعاشور شاركا مصابين.. وصرفنا 50 مليون جنيه للاعبين قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، رسالة إلى بعض اللاعبين الذين هربوا من المشاركة في المباريات، قائلا: "اللى بيهرب من الماتشات أو بيلوى دراع النادى ملوش مكان تانى في الفريق واللاعب اللى عملناه هنعمل غيره".

وقال أمير مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، إن الثنائى محمود "الونش" وإمام عاشور لاعبى الفريق الأبيض شاركوا في مباراة الاهلى وهم يعانون من الإصابة، حيث جاء قائلا: "إن جميع اللاعبين الدولين عادوا من المنتخب يعانون من الإصابة".

وأضاف أمير مرتضى منصور، إنه تم صرف جميع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى والتي تقترب من 50 مليون جنيه.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.