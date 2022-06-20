شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: القمة 124 من أسوأ المباريات في تاريخ لقاءات القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية والأهلى الأسبق، أن القمة 124 بدون نجم، وهي واحدة من أسوأ مباريات القطبين على مر العصور.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، كانت هناك أخطاء كثيرة من الفريقين، وعلامات استفهام على مدافعي القطبين، الذين يتحملون الـ4 أهداف التي سكنت الشباك.

وأضاف معوض: لقاء القمة بدون نجم رغم تألق شيكابالا، وكان عنصرا جيدا في المباراة، لكن الأداء كان سيئا من الفريقين، وكانت بلا نجوم من وجهة نظري.

وتابع معوض: الأهلي لم يستغل الهدف الذي سجله مبكرًا لتسجيل الهدف الثاني، وغيابات لاعبي الزمالك أثرت إيجابيا على أدائه؛ لأن معظم اللاعبين شباب ولديهم قتال على كل كرة.

وأتم معوض: الأهلي والزمالك بيتخانقوا على لاعيبة شبه بعض، ونسيا أن هناك كنوزا في قطاعات الناشئين، الزمالك لديه مكاسب في مباراة اليوم بإثبات أكثر من عنصر شاب أنه يستحق ارتداء قميص الفريق الأبيض.