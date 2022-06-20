شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: التعادل عادل في القمة.. وتصرفات موسيماني سبب عدم استمراره مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه يتمنى في عامه الجديد تتويج الزمالك ببطولة الدوري.

وقال شحاتة، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى في عامي الجديد فوز الزمالك ببطولة الدوري، وأن لا يفقد نقاط ثانية ويحصد اللقب مرتين متتاليتين".

وعن مباراة القمة قال المعلم: "شريف أحرز الهدف الأول بشكل رائع، الزمالك لم يكن متماسكا ولم يقدم شيئا يذكر، لكن بالشوط الثاني تغير الوضع تمامًا مع تبديلات المدرب، بعكس الأول الذي لعب خلاله بطريقة لا تتوافق مع فريق مثل الزمالك، يحتاج للهجوم واللعب على الأطراف".

وأضاف: "نزول شيكابالا كان له دور مهم جدا، لكن لم أفهم سبب تبديل بن شرقي، لأنه كان أخطر لاعب في الزمالك ولما لعب مع شيكابالا أصبحا يشكلان خطر كبيرا على لاعبي الأهلي".

وتابع: "النتيجة لا تدل على سير المباراة، الشوط الثاني الزمالك سنحت له فرصا كثيرة وسيطر بشكل كبير جدا.. لكن التعادل عادل لأن كل فريق سيطر على شوط".

وأردف: "فيريرا يعرف لاعبي الزمالك جيدًا وهو من المدربين الكبار المتميزين بالإمكانيات العالية، واليوم التغييرات التي أجراها بين الشوطين غيرت أداء الزمالك تمامًا".

وأتم: "الله يكون في عون سامي قمصان تواجد في مباراة كبيرة، اعتبر موسيماني من المدربين الكبار لكن تصرفاته مؤخرًا لا تمنحه أحقية الاستمرار مع الأهلي".