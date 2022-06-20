شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: كاريزما الحكم الإسباني سر سيطرته على القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الحكم الإسباني خوسيه لويس تمتع بهدوء وثقة وشخصية حاسمة، خلال إدارته للقمة 124 بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بتعادل الفريقين 2/2.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بـ"تليفزيون الخليج 365": إن الحكم الإسباني سمح بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة، طبقا للقانون، ولم يتدخل في الأخطاء الوهمية حتى أنه تدخل بالصافرة واحتسب 16 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، وسمح باستمرار اللعب وأتاح الفرصة أكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء إلا أنه يؤخذ عليه أنه تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالح إمام عاشور، لاعب الزمالك، بعدما دفعه ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، بيده في ظهره داخل منطقة جزاء الأحمر في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، لكن الحكم والـ"VAR" سمحا باستمرار اللعب في قرار يعد الأسوأ، رغم أن اللقاء شهد تعاونا جيدا بين الطاقم وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وتابع عقل: أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي الزمالك شيكابالا وسيف جعفر في الوقت الذي تغاضى عن إنذار محمود متولي لاعب الأهلي في الدقيقة 91.

وأشار عقل إلى أن المساعدين سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، موضحا أن التواصل بين الحكم والمساعدين والـ"VAR" عبر الكومينيكيشن سيستم كان جيدا خلال فعاليات اللقاء الذى شهد التزام وطاعة من الاعبين والأجهزة الفنية ساعد الطاقم الإسبانى في إدارة اللقاء.