شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى المصرى بعد التعادل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك في مباراته المقبلة في الدوري المصري نظيره البنك الأهلي على أمل مواصلة التقدم، في انتظار تعثر منافسه الأهلي خوفا من تخطيه في النقاط حال فوزه بكل مؤجلاته.

ويلتقي الزمالك مع نظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من الدوي المصري يوم الأربعاء 22 يونيو الحالي، وتنطلق المواجهة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

أصبح الزمالك يتواجد في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، وذلك من خلال 21 مباراة خاضها حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع من الدوري المصري، وذلك برصيد 30 نقطة من خلال 21 مباراة خاضها، حقق فيهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.