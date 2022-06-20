شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يكسر صيامه التهديفي بعد 426 يوما من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر محمود عبد الرازق شيكابالا صيامه التهديفي بعد 426 يوما من الغياب بهدف جديد في القمة، التي جمعت الأهلي والزمالك على استاد السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان آخر هدف سجله نجم الزمالك قبل لقاء اليوم في مختلف البطولات، كان أمام الأهلي بتاريخ 18 أبريل 2021، في بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ونجح شيكابالا في قلب المباراة رأسا على عقب بعد نزوله، حيث صنع هدف بن شرقي وأضاف الهدف الثاني بقدمه اليسرى.وأصبح الزمالك يتواجد في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، وذلك من خلال 21 مباراة خاضها حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.