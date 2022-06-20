شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: طمعت في الفوز على الأهلي.. والشناوي يشارك مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق السيد، نجم الكرة المصرية سابقا، أن فريق الكرة بنادي الزمالك بدأ مباراة القمة 124 بشكل خطأ، مشيرًا إلى مشاركة الشناوي مع الأهلي منذ فترة مُصابًا.

وقال طارق السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: إن فيريرا ولاعبي الزمالك بالغوا في القلق من مباراة القمة، وهذا الأمر أثر على الفريق في بداية المباراة وحتى نهاية الشوط الأول.

وأضاف طارق السيد، عندما قرر فيريرا باللعب بثلاثي في الخلف، كان لا بد أن يمنح تعليمات هجومية لكل من نيمار وعبد الله جمعة، باعتبارهم أطراف وسط الملعب.

وتابع نجم الزمالك الأسبق، كنت طمعان في فوز الزمالك على الأهلي بمباراة اليوم، الأهلي يُعاني منذ فترة، وكان لا بد أن يُغامر فيريرا في المباراة، ولو ضغط على الأهلي كان سيفوز بالمباراة.

وأتم طارق السيد حديثه قائلا: أعتقد أن محمد الشناوي خاض لقاء القمة وهو مصاب، عندما تنظر لتحركاته خلال المباراة داخل منطقة الجزاء، يُعطيك انطباعًا بأنه ليس سليمًا بنسبة 100%، ولا بد من معالجة هذا الأمر لن مستواه يتراجع بشكل غريب.