شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينهى أفراح التأهل للكونفدرالية استعداداً لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أفراح التأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الثمين الذى حصده فيوتشر على حساب إنبي فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ليضمن البقاء فى المربع الذهبي حتى نهاية يونيو الجاري، مبتعداً عن سموحة أقرب ملاحقيه والذى خاض نفس العدد من المباريات أيضاً.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، في وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجاري، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، حيث يعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن الهدف القادم لفريقه هو حصد كأس رابطة الأندية، وذلك بعد ضمان التأهل إلى كأس الكونفدرالية، مؤكداً أن انضمام بعض لاعبي فيوتشر للمنتخب الوطني يُثبت قوة اختيارات الصفقات في فيوتشر.