شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو ينضم للجهاز الفني لنادي النصر مع ياسر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي النصر، برئاسة عمرو عبد الحق، عن انضمام معتز إينو، نجم النادي الأهلي سابقا، ضمن أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة ياسر رضوان.

وتم تعيين معتز إينو، في الجهاز الفني لنادي النصر في منصب المدرب العام، وذلك في إطار الاستعداد لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم المقبل بالمجموعة الثانية.

وجاء انضمام معتز إينو للجهاز الفني للنصر، بعد سلسلة من الجلسات جمعت ياسر رضوان ورحيم عبد الحق مدير الكرة بالتشاور مع الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة النادي.

يذكر أن معتز إينو عمل الموسم الماضي ضمن الجهاز الفني لفريق زد اف سي، ولديه خبرات جيدة في دوري القسم الثاني خاصة المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة.

من ناحية أخرى استقر ياسر رضوان على العودة للتدريبات يوم السبت 2 يوليو القادم لبدء فترة الإعداد للموسم القادم.

وكان أحمد جمال، حارس مرمي الفريق، قد انتقل لصفوف وادي دجلة رسميا.