شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: قمصان لا يتحمل التعادل أمام الزمالك.. وشيكابالا ممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مختار مختار، نجم الكرة المصرية سابقا، أن سامي قمصان، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يتحمل التعادل أمام الزمالك في القمة 124، مؤكدًا أن شيكابالا قادر على تقديم سحره حتى ولو وصل إلى سن الـ60.

وتابع مختار مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، استمعت بالأهداف واستمتعت ببعض فترات المباراة، لكني كنت متوقع أن أداء اللاعبين سيكون سىء بداعي الإرهاق بعد التوقف الدولي للمنتخب.

وأضاف مختار مختار، كنت أعلم أن الزمالك سيعود في الشوط الثاني بعد إهدار الفرص في الشوط الأول، من وجهة نظري الزمالك بدأ المباراة بتشكيل خاطىء.

وأوضح نجم الأهلي السابق، تراجع أداء النادي الأهلي كان سببًا رئيسيًا في تألق شيكابالا، شيكابالا لو عنده 50 أو 60 سنة ومنحته مساحة لتقديم مهارته سيُبهرك وهذا ماحدث في الشوط الثاني، أحمد عبد القادر تخاذل في الضغط عليه في كرة الهدف الأول.

وأكمل مختار مختار، أحمد عبد القادر بعيد عن مستواه وأنصحه بالتركيز مثلما نُشيد به يجب أيضًا أن ننتقده عندما يُقصر "الكرة لا تُعطي إلا من يُعطيها".

وأتم مختار، التقصير من لاعبي الأهلي وسامي قمصان قدم ما عليه في هذه المباراة.