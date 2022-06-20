شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: الزمالك يستحق ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، أن الزمالك كان يستحق الحصول على ضربة جزاء في مباراة القمة أمام الأهلي، بعد عرقلة إمام عاشور، موضحا أن عدم احتساب هذا الخطأ لم يؤثر في أحداث المباراة، لكنه أثر على نتيجتها.

وقال عبد الرؤوف، في تصريحاته لقناة نادي الزمالك: "الحكم الإسباني أدار المباراة بكفاءة واقتدار وكل قراراته كانت سليمة، لكن عدم احتساب ضربة الجزاء هو خطأ حكم الفار الذى لم يستدعي حكم الساحة لمشاهدة الحالة".

وأتم: "اتفقنا منذ البداية على أن ضربات الجزاء من الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباريات، الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء والحكم الموجود في غرفة الفيديو تغاضى عنها".

ويواجه الزمالك في مباراته المقبلة في الدوري المصري نظيره البنك الأهلي على أمل مواصلة التقدم، في انتظار تعثر منافسه الأهلي خوفا من تخطيه في النقاط حال فوزه بكل مؤجلاته.

ويلتقي الزمالك مع نظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من الدوي المصري يوم الأربعاء 22 يونيو الحالي، وتنطلق المواجهة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وأصبح الزمالك يتواجد في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، وذلك من خلال 21 مباراة خاضها، حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع من الدوري المصري، وذلك برصيد 30 نقطة من خلال 21 مباراة خاضها، حقق فيهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.