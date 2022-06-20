شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه العراق اليوم فى كأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم منتخب مصر لكرة الصالات مشواره في بطولة كأس العرب بالسعودية، بمواجهة نظيره العراقي في السادسة مساء اليوم.

وقال هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، أن مباراة العراق المقرر لها اليوم فى الجولة الأولى من بطولة كأس العرب المقامة فى الدمام قوية وليست سهلة، خاصة أنه كان لدينا توقف لمدة عام وتم تجميع الفريق الحالى منذ 45 يوماً فقط.

وأضاف: "نهدف من هذه المشاركة إلى إعداد اللاعبين جيدا قبل انطلاق التصفيات الإفريقية القادمة".

وتابع هشام صالح، خلال المؤتمر الصحفى قبل مواجهة العراق فى السادسة مساء اليوم الإثنين، أن المنتخب يستغل الاحتكاك القوى خلال البطولة فى تجهيز لاعبيه الجدد الذين تم ضمهم مؤخرا، حيث يمر الفريق بعملية إحلال وتجديد، وتم اختيار 10 لاعبين لأول مرة خلال هذه البطولة لتجهيزهم للتصفيات الإفريقية المقبلة.

وأبدى المدير الفنى لمنتخب مصر إعجابه بتنظيم السعودية لمثل هذه البطولات، مؤكدا قوة المنتخب المغربى أيضا والذى سيكون له الدور الأكبر فى حسم لقب هذه البطولة.