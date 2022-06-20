الامارات | 6 مشاهد لافتة في مهرجان «رويال آسكوت».. أبرزها انتصارات «غودولفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاهد لافتة في مهرجان «رويال آسكوت».. أبرزها انتصارات «غودولفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس النسخة 311 من مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق لسباقات الخيل، في نسخة استثنائية سجلت تميزاً ليس على صعيد الإثارة والقوة التي شهدتها الأشواط الـ35 التي تضمنها المهرجان في أيامه الخمسة فحسب، بل كذلك في الانتصارات التي تأتي عادةً من صفوة وأرقى جياد المضامير العشبية على الساحة الدولية، وهو ما يظهر في ستة مشاهد لافتة في نسخة 2022،

لعل من أبرزها تتويج «غودولفين» للعام الثالث على التوالي بلقب بطولة «ملاك الخيول» عقب الانتصارات الباهرة التي حققتها خيول الشعار الأزرق الشهير، وتاليها حصاد خيول الدولة الفوز بنسبة 50% من ألقاب أشواط الفئة الأولى «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والتي تضمنها مهرجان العام الجاري، في تأكيدٍ على رفعة وقوة سلالات الجياد الإماراتية، ومنها مواصلة المهر غير المهزوم «بعيد» سلسلة انتصاراته، وتحقيقه الفوز الثامن على التوالي في مسيرته عقب تتويجه في اليوم الافتتاحي الثلاثاء الماضي بلقب «كوين آن ستيكس» لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر عشبي. وتستعرض «الإمارات اليوم» المشاهد الستة اللافتة التي شهدها المهرجان البريطاني العريق.

1- غودولفين «بطل الملاك»

تربع فريق «غودولفين» على عرش الصدارة في قائمة «ملاك الخيل»، بعد انتهاء «رويال آسكوت 2022»، حيث سجل الشعار الأزرق خمسة انتصارات على مدار أيام المهرجان، اثنان مصنفان ضمن سباقات «غروب1» مع المهرين «كوريباس» المتوج بطلاً في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في اليوم الافتتاحي، و«نافال كراون» الذي اكتسح منافسيه في شوط السرعة بفوزه في سباق «بلاتينيوم جوبلي ستيكس» في اليوم الختامي.

2- «بعيد» نجم اليوم الأول

عاودت الصحف العالمية إطلاق تسمية المهر «غير المهزوم» على الجواد «بعيد» المملوك لـ«شادويل»، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم، وبلوغه اللقب الثامن في مسيرته والخامس توالياً في سباقات «غروب1»، عقب انتصاره الباهر في اليوم الافتتاحي بلقب سباق «كوين آن ستيكس» الذي جرى على مسافة 1600 متر عشبي، في تأكيدٍ من المهر على جدارته بلقب أقوى جياد مسافة الميل على الساحة الدولية.

3- 50% الفوز في «غروب1»

حققت خيول الإمارات أربعة انتصارات من أصل الأشواط الثمانية المصنفة في الفئة الأولى «غروب1»، والتي تضمنتها الأيام الخمسة، بنسبة فوز بلغت 50% على صعيد أعلى الأشواط تصنيفاً في سباقات الخيل العالمي. إذ بجانب انتصارات «غودولفين» من خلال «كوريباس» و«نافال كراون»، وكذلك المهر «بعيد» لـ«شادويل»، توج «بيرفكت باور» المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب «كومنولث كب» في رابع أيام المهرجان.

4- سلالات الخيل الإماراتية

كان لافتاً أن العديد من الانتصارات التي حققتها خيول الملاك الخليجيين والأوروبيين والعالميين في مهرجان «رويال آسكوت» تنحدر من سلالات خيول تعود ملكيتها إلى ملاك إماراتيين، من أبرزها «دباوي» و«شمردل» و«دارك إنجل» و«دان أبروتش» و«نايث أوف ثاندر» بشعار «غودولفين»، بجانب الفحل «أوتاد» بشعار «شادويل»، ما يعكس حجم الاستثمار لملاك الدولة في قطاع إنتاج سلالات قادرة على تحقيق إنجازات باهرة على الساحة العالمية.

5- انتصارات خليجية

سطرت الجياد الخليجية تواجدها القوي، سواء في أعداد المشاركين، أو على صعيد الانتصارات، اثنان منها في فئة «غروب2»، بفوز الجواد «بارادسيل» بشعار فريق «فكتوريوس» البحريني المملوك للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب سباق «كوفتري ستيكس»، ثم في اليوم التالي انتصار «الدار ألدروف» للشيخ خالد بن حمد آل خليفة بلقب «كوينز فاز» لخيول «غروب2»، وآخرها «ديسبيز» بشعار «جودمونت» المتوج بلقب «بريتانيا ستيكس» لفئة «هانديكاب» في اليوم الثالث.

6- الجمهور

شهدت الأيام الخمسة للمهرجان في نسخته الـ311، حضوراً جماهيراً لافتاً، في تأكيد على عودة الحياة الطبيعية إلى عالم سباقات الخيل، بعد أن جذبت الأشواط الـ35 التي امتد عليها المهرجان، قرابة 275 ألفاً من الجمهور وعشاق سباقات الخيل، بمعدل 55 ألف متفرج في اليوم الواحد، من ضمنها 12 ألفاً شاركوا في اليوم الثالث ضمن مهرجان القبعات ويوم السيدات المفتوح، في تأكيدٍ على عراقة المهرجان والشعبية الواسعة التي يحظى بها تاريخياً.

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