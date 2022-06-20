الامارات | الفلبيني فايسون يكسب التحدي الكبير في «تاج الملاكمة» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبيني فايسون يكسب التحدي الكبير في «تاج الملاكمة» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة تاج الشرق الأوسط للملاكمة بدبي، ليلة استثنائية أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال نزالات عالمية بمشاركة أبطال من 12 جنسية. وأقيم الحدث برعاية مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للملاكمة، وبتنظيم شركة «دي جي إم سي».وكسب الفلبيني جايسون فايسون النزال الرئيس، بعد تفوقه على الهندي نوتالي لالبياكيما في الوزن الخفيف من خلال نقاط الحكام. وشهد المنافسات رئيس اتحاد الملاكمة، أنس العتيبة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، دوستان روزيرو. وقال العتيبة في تصريح صحافي: «تنوّع الأحداث يعود بشكل إيجابي على انتشار رياضة الملاكمة في الدولة، ويعزّز من مستوياتها. الملاكمة لديها انتشار في العالم وإقبال، سواء من المواطنين أو المقيمين، وهناك مستويات واعدة للغاية».

وتميز الحدث بالتغطية الواسعة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال متابعة عدد كبير من المتابعين، التي يحظى بها الملاكمون المشاركون عبر حساباتهم الخاصة، بما تجاوز أكثر من مليون متابع لهذا الحدث، الذي يعزّز وجوده في قائمة الأحداث الرياضية في دبي والإمارات.

واعتبر دوستان روزيرو، في تصريح صحافي، أن النجاح الذي حققته البطولة يعود في المقام الأول إلى ما توفره الإمارات من بنية تحتية ودعم من جميع الجهات. وفي أبرز النتائج الأخرى، فاز السوري محمد مليس على الكولومبي فابيو ألفونسو في الوزن الثقيل فوق 91 كلغ، والأفغاني إدريس ليان على النيجيري أكينولا أولافيمي في وزن الريشة 63 كلغ. وفي النزال الاستعراضي حققت ياسمين بوحمودة من لوكسمبورغ الفوز على الروسية ليديا روديونوفا.

هيريرا يتوّج بالنسخة الثالثة لبطولة «مقاتلو الشعب الكوبية»

توّج الملاكم الكوبي جادير هيريرا، بلقب النسخة الثالثة من بطولة «مقاتلو الشعب الكوبية»، التي أقيمت أول من أمس، وذلك بفوزه في النزال الرئيس على المكسيكي بابلو روبليس. وشهدت النزالات، التي أقيمت في القاعة الرئيسة لفندق «سيزارز بالاس بلو ووترز دبي» خسارة الملاكم المصري عبدالغني صابر، أمام البرازيلي هيتور سوسا. وفي أبرز النزالات الأخرى، فاز الكوبي دايان جوانزاليز على التنزاني شارليس شيلالا.

دبي - الإمارات اليوم

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