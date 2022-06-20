الامارات | منتخب الإمارات يحرز برونزية بطولة العالم للشراع الحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يحرز برونزية بطولة العالم للشراع الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق لاعب منتخب الوطني للشراع الحديث عادل خالد، إنجازاً كبيراً، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم فئة «ألكا 7 ماستر 2022» للشراع الحديث، التي أقيمت في المكسيك بمشاركة العديد من منتخبات العالم.

ويعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه الذي يحققه منتخب الإمارات، كأول منتخب خليجي وعربي وآسيوي، يصل إلى هذه المكانة العالمية، علماً بأنه كان المنتخب العربي الوحيد المشارك في هذه البطولة الكبرى، ومثله كل من اللاعبين عادل خالد، وحمزة آل علي، والمدير الفني زهير اللباط. ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود للمنتخب، وأيضاً دعمها كل الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تسهم في إعلاء راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية. وقال: «أشكر اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الذي يحرص جميع أعضائه على النهوض بهذه الرياضة المهمة، حيث أسهمت استراتيجية الاتحاد ومتابعته وتشجيعه المستمر للرياضيين في فوز منتخب الإمارات بالعديد من الألقاب في المنافسات الإقليمية والدولية في رياضة الشراع والتجديف، وآخرها بطولة العالم».

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