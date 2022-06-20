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الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأرجنتيني

غودوي كروز - ديفينسا خوستيكا 23:30

الدوري الأيسلندي

فرام ريكيافيك - فيستمانايجار 22:00

بريدابليك كوبافوغور - كا أكوريري 23:15

ستجارنان غاردباير - كيه.آر. ريكيافيك 23:15

الدوري الليبي

الخمس - الأهلي طرابلس 18:30

الأولمبي - الاتحاد 18:30

المدينة - الاتحاد مصراتة 18:30

أبوسليم - السويحلي 18:30

الشط - المحلة 18:30 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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