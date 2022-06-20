شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: أديت دور "الليبرو" أمام الأهلى.. ونتيجة القمة عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن نتيجة مباراة الأهلى في القمة 124 عادلة، في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى أن فريقه سعى في من أجل تحقيق الفوز في اللقاء ولكن التوفيق لم يحالفهم.

أكد عواد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، أن الجميع لعب من أجل الفوز موضحا أن ليس هناك فرقا بين الأساسى والبديل مشيرا إلى أن فيريرا المدير الفني تحدث معهم بين الشوطين وطالبهم بالإيجابية على مرمى الأهلى.

أشار حارس الزمالك إلى أنه نفذ تعليمات مدربه بتأدية دور "الليبرو" بتأمين المدافعين مؤكدا أن التوفيق كان حليفهم في الشوط الثانى من المباراة واستطاعوا تسجيل هدفين مشيرا إلى أنه حاول مساعدة زملائه بمنع هدف صلاح محسن ولكن التوفيق لم يكن في صفه.

وتحدث عواد عن دور اللاعبين الشباب في المباراة مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسئولية لافتا إلى أنهم تخطوا سن العشرين عاما ولم يعدوا لاعبين صغارا لكن في المجمل مباراة القمة هي أول مباراة بالنسبة لهم وأدوا بشكل جيد.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.