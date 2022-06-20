شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود لدفاع الزمالك أمام البنك الأهلى بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لصفوف فريقه خلال مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وينتهى إيقاف محمود علاء بسبب تراكم الإنذارات عقب انتهاء مواجهة الأهلى فى القمة رقم 124 التى ستجمعهما مساء اليوم، الأحد، حيث سيغيب اللاعب عن تلك المباراة بسبب الإيقاف.

ويعود محمود علاء لتأمين دفاع الزمالك خلال مواجهة البنك الأهلى المقبلة، خاصة أن محمد عبد الغنى سيجاور محمود الونش فى دفاع الزمالك خلال مواجهة الأهلى اليوم.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بقيادة فنية مؤقتة ممثلة في سامى قمصان الذى تولى المسئولية عقب فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وطالب قمصان لاعبى المارد الأحمر بضرورة حصد النقاط الثلاث للاستفادة بالمباريات المؤجلة للعودة لإعتلاء عرش الدوري في محاولة لاسترداد اللقب الذى خسره الاهلى بالموسم الأخير لصالح الزمالك.