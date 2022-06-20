شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك العديد من الأخبار المهمة اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعادل الفريق الكروى أمام الأهلى بهدفين لمثليهما بالدورى فى مباراة مثيرة.

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك 2/2 في قمة الكرة المصرية بالدورى.. فيديو وصور

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

فيريرا: الزمالك استحق الفوز وليس التعادل أمام الأهلي وحان وقت تغيير الكرة المصرية

أكد البرتغالى فيريرا، المدير الفني لنادى الزمالك، أن فريقه كان الأفضل خلال مباراة القمة واستحق الفوز وليس التعادل، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل 2/2.

لاعبو الأهلي والزمالك يُحيّون جماهيرهم بعد انتهاء القمة بالتعادل 2/2

حرص لاعبو الأهلي والزمالك على التوجه إلى جماهيرهم عقب مباراة الفريقين الليلة، من أجل توجيه التحية لهم على الدعم والتشجيع طوال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

طارق يحيي: تشكيل الزمالك كان عليه علامات استفهام كثيرة ببداية المباراة

قال كابتن طارق يحيى نجم الزمالك والمنتخب السابق، إن تشكيل نادى الزمالك الذى بدأت به مباراة اليوم يحمل علامات استفهام كثيرة جداً، حيث لعب لاعبون فى غير أماكنهم ولم يكن هناك تنظيم دفاعى بشكل كبير ولا ناحية هجومية ما أدى لاستحواذ النادى الاهلى على نصف الملعب والكرة وأحرز هدفاً وأضاع أخر.

مختار مختار: مباراة الأهلي والزمالك خالفت التوقعات وكانت رائعة ممتعة

أبدى كابتن مختار مختار نجم الأهلى والمنتخب السابق، إعجابه بمباراة القمة 124 التى جمعت بين الأهلى والزمالك، قائلاً: مكناش متخيلين يطلع الماتش بالشكل الحلو ده خاصة أن المعطيات التى كانت قبل المباراة نتيجة للأحداث الأخيرة بالنسبة للمنتخب والنادى الأهلي، كانت تنذر أن المباراة ستكون سيئة لكن التوقعات خالفت النتائج.