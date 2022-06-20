شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الإسبانى خوسيه لويس نموذج رائع للتحكيم الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا تمكن الحكم الإسبانى خوسيه لويس من إدارة المباراة، بالتعاون مع طاقم التحكيم بالكامل، بشكل نموذجى، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 10 من الشوط الأول، مطالبة بركلة جزاء من لاعبى الزمالك والحكم يشير إلى استمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة عدم وجود مخالفة لمس الكرة باليد والمساعد الثانى والـVAR يؤكدان على قرار الحكم.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 27 مطالبة بركلة جزاء من لاعبى الزمالك الحكم قريب من الحدث، ويشير إلى استمرار اللعب نتيجة عدم وجود دفع من مدافع الأهلى والـVAR يؤكد القرار والقرار صحيح، وتعاون متميز بين طاقم التحكيم بالكامل ونموذج رائع للتفاهم والتجانس بين الحكم والـVAR واللياقة البدنية جيدة وتوقع جيد لطرق وأساليب لعب الفريقين.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.