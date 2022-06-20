شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعادل الأهلى مع الزمالك 2/2 فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ20 للدورى.

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك 2/2 في قمة الكرة المصرية بالدورى.. فيديو وصور

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

فيريرا: الزمالك استحق الفوز وليس التعادل أمام الأهلي وحان وقت تغيير الكرة المصرية

أكد البرتغالى فيريرا، المدير الفني لنادى الزمالك، أن فريقه كان الأفضل خلال مباراة القمة واستحق الفوز وليس التعادل، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل 2/2.

سامي قمصان: أعتذر لجمهور الأهلي عن التعادل وليس الفوز أمام الزمالك

قال سامي قمصان، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، إنه كان يأمل في الفوز في لقاء القمة التي أقيمت أمام الزمالك اليوم، الأحد، مُقدمًا اعتذاره لجمهور الأهلي على عدم الفوز؛ لأن الفريق خاض المباراة بدافع الفوز، لذا لا بد أن يعتذر للجمهور على نتيجة التعادل.

تعرف على موقف إصابات لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في مباراة القمة

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موقف اللاعبين المصابين في الفريق، خاصة بعد شكوى الثنائي حمدي فتحي وعلي معلول من الإصابة في مباراة القمة ضد الزمالك التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، في بطولة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

إمام عاشور لـ وليد سليمان.. بالأحضان يا حبيبى بالأحضان

توجه إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، لدكة بدلاء الأهلى قبل إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لتحية وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر قبل المباراة.

صور عيد الميلاد وتيك توك تكشف براءة حسنى عبد ربه من تهمة تجاهل ابنته

حصل ”الخليج 365” على صور وفيديوهات تكشف مدى ارتباط حسني عبدربه نجم منتخب مصر الأسبق ومدير الكرة الحالي فى الإسماعيلي مع ابنته نور الله، وهو ما يجهض مزاعم الفتاة خلال الفيديو الذى نشرته على صفحتها وادّعت فيه أن والداها لا يسأل عنها، ووجهت له إساءة بالغة تثبت الفيديوها والصور التى حصلنا عليها أنها ادعاءات كاذبة ولا وجود لها على أرض الواقع.

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صور عيد الميلاد وتيك توك تكشف براءة حسنى عبد ربه من تهمة تجاهل ابنته

حصل ”الخليج 365” على صور وفيديوهات تكشف مدى ارتباط حسني عبدربه نجم منتخب مصر الأسبق ومدير الكرة الحالي فى الإسماعيلي مع ابنته نور الله، وهو ما يجهض مزاعم الفتاة خلال الفيديو الذى نشرته على صفحتها وادّعت فيه أن والداها لا يسأل عنها، ووجهت له إساءة بالغة تثبت الفيديوها والصور التى حصلنا عليها أنها ادعاءات كاذبة ولا وجود لها على أرض الواقع.