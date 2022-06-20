شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المحترفة تقدم الشكر لقطبي الكرة المصرية على الروح الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رابطة الأندية المحترفة على تقديم الشكر لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، على الروح الرياضية التي سادت مباراة القمة، التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2/2 .

ونشرت رابطة الأندية عبر حسابه على موقع "تويتر"، بيان شكر للقطبين قائلة: تشكر رابطة الأندية المصرية قطبى الكرة المصرية جماهير ولاعبين على الروح الرياضية التي سادت أجواء المباراة والظهور بالشكل المتميز الذى يليق بالكرة المصرية وتاريخها العريق وتتمنى رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية.

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.