شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادى إيسترن كومبانى الرياضى، تدريباته الجماعية بقوة وإصرار لتعديل مسار الفريق من جديد، خلال مباريات الفريق القادمة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقبل انطلاق المران حرص علاء عبد العال، المدير الفنى، على الاجتماع بلاعبى الفريق للتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط فى النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، كما تم عمل تقسيمة للاعبين فى المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 22 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.



