شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر المنتخب الوطني للسلاح جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمبارزة التي أقيمت في الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب، خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

واستطاعت مصر فرض سيطرتها على البطولة وانفردت بالمركز الأول بالترتيب النهائي لجدول الميداليات بـ8 ميداليات ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات باجمالي 21 ميدالية، فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات بإجمالي 8 ميداليات، فيما حققت تونس المركز الثالث بذهبيتين وفضية وبرونزيتين باجمالي 5 ميداليات.

وجاءت نتائج المنتخب المصري كالتالي:

سلاح سيف المبارزة رجال

في منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة رجال توج محمد السيد بالميدالية الذهبية، عقب فوزه فى النهائي المصري الخالص على مواطنه أحمد السكرى الذى احرز الفضية.

كما توج المنتخب الوطني لهذا السلاح بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق، واحرز فريق سيف المبارزة المصري بالذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على البلد المضيف المغرب.

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كلا من: محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، أحمد السكري.

سلاح سيف المبارزة سيدات

سيطرت لاعبات المنتخب الوطني على منصة تتويج سلاح سيف المبارزة سيدات، ففي منافسات الفردي توجت ناردين إيهاب بالميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على مواطنتها شيرويت جابر التي احرزت الفضية، فيما فازت آية حسين بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفرق احرز المنتخب المصري الميدالية الذهبية بهد فوزه في النهائي على منتخب المغرب.

ويتكون فريق سلاح سيف المبارزة سيدات من: ناردين ايهاب، وشيرويت جابر، ومنة الله هاني، وآية حسين.

سلاح الشيش رجال

في منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال توج صاحب فضية أولمبياد لندن 2012، علاء ابو القاسم بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه محمد حمزة الذي احرز الفضية، فيما فاز محمد حسن بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفرق احرز الفريق المصري الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.

ويتكون فريق الشيش المصري من: علاء ابو القاسم، ومحمد حمزة، وأحمد السكري، ومحمد حسن.

سلاح الشيش سيدات

في منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات توجت نورا محمد بالميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على لاعبة المغرب يسرا زهراني، فيما حصد الميداليتين البرونزيتين كل من يارا الشرقاوي ونهى هاني.

وفي منافسات الفرق حقق المنتخب المصري الميدالية الذهبية بعد الفوز الكبير في النهائي على منتخب الجزائر.

وتضم قائمة سلاح الشيش سيدات كل من: يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، مريم الزهيري.

سلاح السيف رجال

في منافسات الفردي لسلاح السيف رجال حقق مدحت معتز الميدالية الفضية، واحرز محمد عامر الميدالية البرونزية ، وفي منافسات الفرق احرز المنتخب الوطني الميدالية الفضية بعد خسارة المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي ، ويتكون فريق السيف المصري من: مدحت معتز، ومحمد عام، وزياد السيسي، وادهم معتز.

سلاح السيف سيدات

في منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات فازت ندى حافظ بالميدالية الفضية، واحرزت مريم دغيدي الميدالية البرونزية ، وفي منافسات الفرق لهذا السلاح حقق المنتخب المصري الميدالية البرونزية فيما توجت الجزائر بالذهبية وتونس بالفضية ، ويتكون الفريق المصري لسلاح السيف سيدات من كل من: ندى حافظ، و مريم دغيدي، وزينة صالح، وسارة شومان.

الجهاز الفني والإداري

وتضم البعثة كل من أعضاء مجلس الإدارة خالد كابش وميرفت حسنين رؤساء البعثة، ومحمد إسماعيل وغادة عاطف تأهيل بدني وإصابات ملاعب، وأيمن غنيم إداري البعثة، والحكمان أحمد عمرو ومصطفى المعتز، سيد سامي مدير فني منتخب سلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مدير فني منتخب سلاح السيف، ومدربين الأسلحة المختلفة خالد بوهديمة ومصطفى نهاد ومؤمن مجدي وحسام طلعت.

ويرافق البعثة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح.