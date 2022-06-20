شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 شهت العديد من الأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
تعادل مثير بين الأهلي والزمالك 2/2 في قمة الكرة المصرية بالدورى.. فيديو وصور
تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.
سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة
تعرف على موقف إصابات لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في مباراة القمة
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موقف اللاعبين المصابين في الفريق، خاصة بعد شكوى الثنائي حمدي فتحي وعلي معلول من الإصابة في مباراة القمة ضد الزمالك التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، في بطولة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
حرص لاعبو الأهلي والزمالك على التوجه إلى جماهيرهم عقب مباراة الفريقين الليلة، من أجل توجيه التحية لهم على الدعم والتشجيع طوال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.