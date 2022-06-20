أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 6 / 2022

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 شهت العديد من الأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك 2/2 في قمة الكرة المصرية بالدورى.. فيديو وصور

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة