الامارات | شاهد أهداف الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري إحراز 4 أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد السلام ضمن أحداث الجولة 20 من البطولة، وتقدم الأهلي في الشوط الأول بالدقيقة 1 عن طريق محمد شريف، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في إحراز هدفين بالشوط الثاني وتقدم عن طريق أشرف بن شرقي، ومحمود شيكابالا.

ولكن مدرب فريق الأهلي المؤقت سامي قمصان، من إجراء تغيير ساهم في عودة الأهلي إلى المباراة وإحراز هدف التعادل بالدقيقة 80، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ويبقي الزمالك في الصدارة المؤقتة برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بينما يبقى فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 من 18 مباراة.

هدف الأهلي الأول عن طريق محمد شريف

هدف الزمالك الأول أشرف بن شرقي هدف الزمالك الثاني عن طريق شيكابالا هدف التعادل للأهلي

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