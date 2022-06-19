الامارات | الأهلي يتقدم والزمالك يعود وكلمة السر "شيكابالا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم والزمالك يعود وكلمة السر "شيكابالا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الغزال الأسمر وقائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مسيرته وعطائه خاصة أمام الأهلي عقب قيادته لفريق الزمالك لإحراز هدفين حيث صنع هدف التعادل وأحرز هدف التقدم قبل أن يعود الأهلي في النتيجة وتنتهي قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك بنتيجة 2-2 في المباراة المؤجلة بالدوري المصري والتي أقيمت مساء اليوم الأحد في استاد السلام.

تقدم الأهلي في المباراة عن طريق محمد شريف في الدقيقة 12 مستغلاً خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني، وكان الأهلي هو الأخطر في الشوط الأول والأكثر وصولاً لمرمى الزمالك، لينهي الشوط الأول بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني أشرك مدرب الزمالك الغزال الأسمر محمود شيكابالا، الذي نجح في صناعة هدف التعادل بالدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي، ثم واصل شيكابالا ابداعه بإحراز هدف التقدم في للفارس الأبيض في الدقيقة 76.

ولكن لاعب الأهلي صلاح محسن، كان له رأي أخر بعد دخوله المباراة بثلاثة دقائق ونجح في إحراز هدف التعادل للأهلي وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ليحافظ الزمالك على صدارته للدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بينما ظل الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ولكن يتبقى له 3 مباريات أقل من فريق الزمالك.

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