شكرا لقرائتكم خبر مدافع أولمبيك ليون الفرنسي تحت مجهر الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أكد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد كوزمين كونترا في مداخلة مع إذاعة تريبانو ديبورتيفو أنه يعيش فترة عمل تدريبية مع فريق الاتحاد مختلفة عن المحطات التي عمل بها سابقا في أوروبا، مشيرا إلى أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يشهد تنافسا مثيرا بين الفرق، مبينا أنه على مستوى اقتصادي عال كما أن هناك العديد من اللاعبين أصحاب القيمة الفنية العالية، ويمكن أن تواجه صعوبة في مواجهة أي فريق، مضيفا أنه لايوجد فروق فنية كبيرة بين أندية المقدمة والمؤخرة.

وعبر كونترا عن رضاه من مستوى الفريق بشكل مجمل وطوال الموسم الحالي، حيث إن الفريق كان متصدرا للدوري لفترة طويلة، فيما الآن أصبح متساويا مع فريق الهلال، مؤكدا أنهم يعملون كمجموعة وسيبذلون كل طاقتهم من أجل الفوز بالدوري.

من جهة أخرى أكد موقع استاد ديبورتيفو أن مدرب فريق الاتحاد كونترا يرغب في ضم جايسون دينايير مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، ويمتلك اللاعب حاليا العديد من العروض أبرزها من فالنسيا وفياريال وسيلتا فيجو في إسبانيا.

ويدخل اللاعب فترة الانتقال الحر بنهاية الموسم الجاري، وشهدت الأيام الماضية تقديم عرض من ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل تجديد عقده، في حين لم يحسم اللاعب مستقبله حتى الآن.