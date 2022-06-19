مدافع أولمبيك ليون الفرنسي تحت مجهر الاتحاد

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وعبر كونترا عن رضاه من مستوى الفريق بشكل مجمل وطوال الموسم الحالي، حيث إن الفريق كان متصدرا للدوري لفترة طويلة، فيما الآن أصبح متساويا مع فريق الهلال، مؤكدا أنهم يعملون كمجموعة وسيبذلون كل طاقتهم من أجل الفوز بالدوري.من جهة أخرى أكد موقع استاد ديبورتيفو أن مدرب فريق الاتحاد كونترا يرغب في ضم جايسون دينايير مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، ويمتلك اللاعب حاليا العديد من العروض أبرزها من فالنسيا وفياريال وسيلتا فيجو في إسبانيا.
ويدخل اللاعب فترة الانتقال الحر بنهاية الموسم الجاري، وشهدت الأيام الماضية تقديم عرض من ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل تجديد عقده، في حين لم يحسم اللاعب مستقبله حتى الآن.
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