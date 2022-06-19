السعودية تواجه عمان للعبور لنصف نهائي غرب آسيا

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ويواجه اليوم منتخبنا السعودي نظيره العماني في ثاني مواجهات المنتخبين في البطولة، حيث خسرا مباراتهما الأولى من أمام المنتخب الكويتي، ويسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.ويطمح الأخضر للفوز متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وتعويض الخسارة في لقائه الأول أمام الكويت بنتيجة 3-1، بينما يأمل المنتخب العماني في تحقيق الفوز على الأخضر بعد أن خسر في لقائه الأول أمام الكويت بنتيجة 6-1 والوصول لنصف النهائي.
وفي المجموعة الأولى يواجه اليوم المنتخب العراقي شقيقه الفلسطيني لتحديد الطرف المرافق للبحرين للدور نصف النهائي بعد أن خسر الفريقين أمام البحرين في المواجهتين الماضيتين.
وينتظر المنتخب الكويتي متصدر المجموعة الثانية الفائز من لقاء العراق أمام فلسطين، بينما متصدر المجموعة الأولى البحرين سيواجه الفائز من لقاء السعودية وعمان في الدور نصف النهائي والذي ستلعب مواجهاته بعد غد الأربعاء.
من البطولة:
- الجدير بالذكر أن الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجده تحتضن لقاءات البطولة.
- تستضيف السعودية البطولة للمرة الأولى.
- شاركت 6 منتخبات في هذه البطولة.
- تأهل منتخبا الكويت والبحرين لنصف النهائي بعد تصدرهما مجموعاتهما.
- تعتبر هذه البطولة أول مشاركة رسمية للمنتخب العماني.
- منتخبات السعودية، العراق، عمان، فلسطين خسرت المواجهة الأولى.
- يتحدد مساء اليوم المنتخبان المتأهلان لنصف النهائي.
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