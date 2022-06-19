السعودية تواجه عمان للعبور لنصف نهائي غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات والتي تستضيفها مدينة جدة منافساتها مساء اليوم بلقاءين يتحدد من خلالها اكتمال أطراف المربع الذهبي بعد أن أعلن منتخبا البحرين والكويت تأهلهما مسبقا.

ويواجه اليوم منتخبنا السعودي نظيره العماني في ثاني مواجهات المنتخبين في البطولة، حيث خسرا مباراتهما الأولى من أمام المنتخب الكويتي، ويسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ويطمح الأخضر للفوز متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وتعويض الخسارة في لقائه الأول أمام الكويت بنتيجة 3-1، بينما يأمل المنتخب العماني في تحقيق الفوز على الأخضر بعد أن خسر في لقائه الأول أمام الكويت بنتيجة 6-1 والوصول لنصف النهائي.

وفي المجموعة الأولى يواجه اليوم المنتخب العراقي شقيقه الفلسطيني لتحديد الطرف المرافق للبحرين للدور نصف النهائي بعد أن خسر الفريقين أمام البحرين في المواجهتين الماضيتين.

وينتظر المنتخب الكويتي متصدر المجموعة الثانية الفائز من لقاء العراق أمام فلسطين، بينما متصدر المجموعة الأولى البحرين سيواجه الفائز من لقاء السعودية وعمان في الدور نصف النهائي والذي ستلعب مواجهاته بعد غد الأربعاء.

من البطولة:

