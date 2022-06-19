شكرا لقرائتكم خبر اللجنة المنظمة لكأس العرب للصالات تناقش اللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول الاجتماع لائحة البطولة، وما تضمنته من أنظمة تتعلق بإدارة وتشغيل المباريات في الجوانب الإدارية والفنية والتحكيم وفي الجوانب الإعلامية، إضافة للوقوف على آخر استعدادات اللجان المعاونة للبطولة.وتنطلق اليوم، أولى منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 28 بالشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لكأس العرب للصالات تناقش اللوائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.