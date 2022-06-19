شكرا لقرائتكم خبر اللجنة المنظمة لكأس العرب للصالات تناقش اللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، أمس الأحد، اجتماعا لها بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع لائحة البطولة، وما تضمنته من أنظمة تتعلق بإدارة وتشغيل المباريات في الجوانب الإدارية والفنية والتحكيم وفي الجوانب الإعلامية، إضافة للوقوف على آخر استعدادات اللجان المعاونة للبطولة.

وتنطلق اليوم، أولى منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 28 بالشهر الحالي.