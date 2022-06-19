الأخضر الأولمبي يزهو بكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه على مضيفه أوزبكستان بنتيجة (2-0)، أمس على ملعب «ميلي ستاديوم» بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتقدم الأخضر بهدف عن طريق أحمد الغامدي في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء، ثم أضاف المهاجم فراس البريكان الهدف الثاني للصقور (74).

الشوط الأول

دخل المنتخب السعودي المباراة بشكل قوي منذ الدقائق الأولى، حيث سيطر على الكرة وحاول هجوميا لتسجيل هدف أول ولكن الدفاع والحارس الأوزبكي كانا في الموعد.

ووضح التركيز والتنظيم الدفاعي المميز من الجانب السعودي وتعامل كما يجب مع العرضيات الأوزبكية من الجنبين.

وبدأ صاحب الأرض الأوزبكي المبادرة الهجومية بعد مرور 15 دقيقة وحاول هجوميا لكن مدافعي وحارس الأخضر تصدوا لكل المحاولات.

ويستعيد المنتخب السعودي السيطرة على الكرة بالدقيقة 21 ويحاول هجوميا عبر الجنبين حمد اليامي ومتعب الحربي، لكن الدفاع الأوزبكي أبعد الخطورة.

وحملت الدقيقة 33 أخطر فرص المباراة حينما لعبت كرة خلف دفاع الأخضر للاعب تركينوف لينفرد بالحارس ولكنه سدد برعونة علت العارضة.

ورد عليه اللاعب حمد اليامي بتسديدة بيمناه قوية أبعدها الحارس الأوزبكي ببراعة لضربة ركنية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد إعاقة اللاعب أحمد الغامدي من المدافع الأوزبكي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 39، وعاد الحكم للتأكد منها عبر تقنية الفار ودار حديث بينه وبين غرفة الفار وفي النهاية وبعد أكثر من ثلاث دقائق ألغاها لوجود حالة تسلل قبل احتساب الركلة.

وكاد المنتخب السعودي يحرز هدفا بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما مهد فراس البريكان كرة برأسية جميلة لزميله أيمن يحيى الذي لعبها رأسية ساقطة خطيرة من فوق الحارس ولكن الأخير أبعدها ببسالة لضربة ركنية، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وضح التفوق الفني والأفضلية السعودية على الأوزبكي، وسط سيطرة سعودية ومحاولات هجومية لتسجيل هدف.

وترجم أحمد الغامدي التفوق السعودي بهدف أول بالدقيقة 48 بعدما تلقى تمريرة متقنة من حمد اليامي ومر الغامدي بمهارة من المدافع الأوزبكي وأطلق تسديدة يسارية رائعة سكنت المقص الأيمن للحارس الأوزبكي.

وسيطر المنتخب الأوزبكي على الكرة بشكل كبير وحاول هجوميا لكن الدفاع كان في الموعد وأبعد الخطورة عن مناطقه.

وتراجع الأخضر للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، في محاولة لتسجيل هدف ثان.

وأطلق جلال الدين لاعب أوزبكستان تسديدة قوية وخطيرة علت العارضة بقليل بالدقيقة 63.

وسجل المنتخب الأوزبكي هدف التعادل بالدقيقة 71 بتسديدة قوية عبر نورشاييف، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليظل التفوق سعوديا بهدف.

وفي الدقيقة 73، أجرى سعد الشهري تبديلا بخروج صاحب الهدف أحمد الغامدي وحل بديلا عنه تركي العمار.

ويمرر تركي العمار كرة جميلة لفراس البريكان الذي يطلق تسديدة يسارية مميزة سكنت الزاوية اليسرى مسجلا الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة 74.

وشهدت الدقائق المتبقية هجمات خطيرة متبادلة بين الطرفين، ولكن لم يحدث أي جديد على مستوى النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز السعودية على أوزبكستان بهدفين دون مقابل والتتويج باللقب الآسيوي.

نقاط من المباراة:







هي المرة الأولى التي يتوج فيها الأخضر باللقب الآسيوي على مستوى المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما.



صاحب أقوى خط دفاع بدون أي هدف (6 كلين شيت).



صاحب أقوى هجوم في البطولة 13 هدفا.



أحمد الغامدي يسجل أول هدف للأخضر في تاريخ نهائيات البطولة، حيث كان الأخضر قد وصل لنهائي عام 2014 وخسر أمام العراق (1-0)، ووصل إلى نهائي 2020، وخسر أمام كوريا الجنوبية (1-0).



أيمن يحيى ضمن قائمة أفضل الهدافين برصيد 3 أهداف.



حقق الأخضر الفوز في 5 مباريات من 6 مباريات، حيث تعادل مع اليابان سلبيا، وفاز على كل من طاجيكستان والإمارات وفيتنام وأستراليا وأوزبكستان.



أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري بالدقيقة 60، بسبب اعتراضه على أحد قراراته.



قام الجمهور الأوزبكي برمي قارورات المياه على لاعبي المنتخب السعودي بالدقيقة 89، وسط توتر وغضب كبيرين منه على النتيجة.



حصل المنتخب السعودي على كأس الروح الرياضية.



حصل نواف العقيدي على أفضل حارس في البطولة.



لاعب الأخضر أيمن يحيى أفضل لاعب في البطولة.



بطولات منتخب السعودية في آسيا: