مصر تجهز الأخضر للبطولة الآسيوية لكرة اليد

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وفي المرحلة الأخيرة من التحضيرات، يغادر الأخضر الشاب إلى جمهورية مصر الأربعاء المقبل لإقامة معسكر خارجي يستمر لمدة 16 يوما، وستكون تدريبات الأخضر فيه على فترتين صباحية ومسائية، إضافة لتدريبات الحديد والاستشفاء وعرض لقطات الفيديو، كما سيتخلل المعسكر خوض 5 مواجهات ودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 8 يوليو.وسيغادر المنتخب الشاب إلى مملكة البحرين 10 يوليو، وسيخوض بروفة الاستعداد الأخيرة أمام المنتخب الياباني 11 يوليو، واستمرار تدريباته في مملكة البحرين حتى موعد البطولة الآسيوية التي تنطلق 16 يوليو.
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