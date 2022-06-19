ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الزمالك.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي، مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي، في مرمى الزمالك، في الدقيقة 12، مستغلا خطأ دفاعيا من محمد عبد الغني، مدافع الأبيض.

وسجل أيمن بن شرقي هدف التعادل للزمالك برأسية في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني، بعد أن حول برأسه عرضية متقنة من شيكابالا لتسكن شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 76 سجل شيكابالا الهدف الثاني للزمالك مستغلا تمريرة رائعة من يوسف أسامة نبيه.

وبعدها بدقائق قليلة أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 80 برأسية متقنة.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأخطر على المرمى، فيما تراجع الزمالك دفاعيا، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الشناوي.

وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على أغلب فتراته، وكان الأخطر على المرمى، وسط تراجع بدني للاعبي الأهلي.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ45 نقطة متصدرا الترتيب من 21 مباراة، فيما وصل الأهلي للنقطة 41 في المركز الثالث من 18 لقاء.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والزمالك:

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة من 21 مباراة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة من 21 مباراة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 41 نقطة من 18 مباراة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة من 22 مباراة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة من 22 مباراة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 33 نقطة من 22 مباراة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 25 نقطة.

13- المصري - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 19 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 19 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

قائمة الهدافين:

ورفع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك رصيده في الأهداف إلي 7 أهداف، بينما وصل محمد شريف مهاجم الأهلي إلي 6 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري حتي الآن، أحمد سيد زيزو بـ 11 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الزمالك:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 11 هدفا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري)، مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 10 أهداف.

3- جون إيبوكا (إنبي) - المركز الثالث - 9 أهداف.

4- أحمد رفعت (فيوتشر)، عبد الكبير الوادي ( سموحة) - المركز الرابع -8 أهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي)، خالد قمر (الجونة) - المركز الخامس - 7 أهداف.

6- محمد شريف (الأهلي)، علي معلول (الأهلي)، عمر السعيد (الزمالك) أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، أمادو نياس (المقاولون العرب) - المركز السادس - 6 أهداف.