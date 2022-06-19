الأهلي والزمالك يتعادلان 2-2 في قمة المتعة (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي، مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي، في مرمى الزمالك، في الدقيقة 12، مستغلا خطأ دفاعيا من محمد عبد الغني، مدافع الأبيض.

وسجل أيمن بن شرقي هدف التعادل للزمالك برأسية في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني، بعد أن حول برأسه عرضية متقنة من شيكابالا لتسكن شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 76 سجل شيكابالا الهدف الثاني للزمالك مستغلا تمريرة رائعة من يوسف أسامة نبيه.

وبعدها بدقائق قليلة أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 80 برأسية متقنة.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأخطر على المرمى، فيما تراجع الزمالك دفاعيا، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الشناوي.

وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على أغلب فتراته، وكان الأخطر على المرمى، وسط تراجع بدني للاعبي الأهلي.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ45 نقطة متصدرا الترتيب من 21 مباراة، فيما وصل الأهلي للنقطة 41 من 18 لقاء، في المركز الثالث.

شاهد الأهداف: