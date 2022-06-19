جنون القمة.. بن شرقي وشيكابالا يسجلان للزمالك.. وصلاح محسن يخطف هدف التعادل للأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل نادي الزمالك هدفين متتاليين، عن طريق بن شرقي، وشيكابالا، في الشوط الثاني من القمة.

أحرز أيمن بن شرقي هدف التعادل للزمالك برأسية في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني.

وحول بن شرقي عرضية متفنة من شيكابالا برأسه في شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 76 سجل شيكابالا الهدف الثاني مستغلا تمريرة رائعة من يوسف أسامة نبيه.

وبعدها بدقائق قليلة أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 80 برأسية متقنة.

وكان محمد شريف قد أحرز الهدف الأول للأهلي، مرمى الزمالك، في الدقيقة 12، مستغلا خطأ دفاعيا من محمد عبد الغني، مدافع الأبيض.

وأرسل رامي ربيعة كرة طولية أعادها محمد عبد الغني برأسه ليجدها القناص محمد شريف ويضعها بلمسة سحرية في مرمى محمد عواد.