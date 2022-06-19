سيطرة حمراء.. الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف شريف في الشوط الأول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انتهي الشوط الأول من القمة، بتقدم الأهلي على الزمالك بهدف دون رد.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي، مرمى الزمالك، في الدقيقة 12، مستغلا خطأ دفاعيا من محمد عبد الغني، مدافع الأبيض.

وأرسل رامي ربيعة كرة طولية أعادها محمد عبد الغني برأسه ليجدها القناص محمد شريف ويضعها بلمسة سحرية في مرمى محمد عواد.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأخطر على المرمى، فيما تراجع الزمالك دفاعيا، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الشناوي.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط.

وبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو وسيد نيمار

خط الهجوم: عمر السعيد

على الجانب الأخر، بدأ سامي قمصان، المدير الفني للأهلي، اللقاء بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: معلول، ياسر إبراهيم، ربيعة، محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، السولية، قفشة، عبد القادر، بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

شاهد هدف محمد شريف: