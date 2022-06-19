جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى "زيزو" يتصدر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة الأهلى والزمالك، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من عمر البطولة .

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك 2/2 في قمة الكرة المصرية بالدورى.. فيديو وصور

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.