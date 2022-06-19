شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم الأحد 19-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد التعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام. واحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما حل بيراميدز في المركز الثانى برصيد 43 نقطة، وجاء الأهلى ثالثا برصيد 41 نقطة علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وبيراميدز وحل فيوتشر رابعا برصيد 39 نقطة. وجاء ترتيب الدورى اليوم كالتالى:

ترتيب الدورى المصرى وجاء ترتيب الدورى اليوم كالتالى:

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.

بداية حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

تدريجيا نشط الأهلي ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 13 بعدما أخطأ محمد عبد الغني وحاول إعادة الكرة لمحمد عواد لكن شريف خطف الكرة وأودعها ببراعة في شباك الزمالك.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وأهدر فرصة ثنائية لتسجيل هدف ثاني عن طريق محمد مجدي أفشة الذي أهدر انفرادا صريحا وتصدى عواد للكرة وعادت لأحمد عبد القادر الذي سددها بعيدًا عن الشباك هو الآخر.

عاد الزمالك للظهور في أرض الملعب ويفرض سيطرته على وسط الملعب بسبب أنطلاقات زيزو وأمام عاشور وبن شرقي وضغط الزمالك وطالب لاعبيه بأحتساب ركل جزاء لكن الحكم الأسباني رفض الأمتثال لطلبهم.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد من الأهلي مع محاولات مُتباعدة من الأحمر عن طريق عبد القادر وشريف لينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمرو السولية ، حمدي فتحي، محمد هاني، علي معلول، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

وفى المقابل بدأ الزمالك بتشكيل يضم كلاً من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله "نيمار" وعمر السعيد.

وقاد المباراة طاقم الحكام الإسبانى، بقيادة خوسيه لويس مونييرا.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني في الزمالك بنزول شيكابالا بدلاً من عمر السعيد كما شارك حسين الشحات بدلاً من بيرسي تاو ، وظهر الزمالك مُهاجماً مع بداية هذا الشوطعن طريق شيكابالا وزيزو وبن شرقي ، كما حاول الأهلي تسجيل هدف ثانً عن طريق الشحات وشريف وأفشة.

وتعرض حمدي فتحي لأصابة وغادر الملعب تلقى العلاج قبل أن يعاود للمشاركة في المباراة لكن حمدي لم يستطع إكمال المباراة وخرج للإصابة وشارك محمود متولي بدلاً منه في الدقيقة 63 للأصابة.

وشارك أوناجم بدلاً من محمد عبد الشافي كما خرج سيد عبد الله نيمار وشارك بدلاً منه يوسف أسامة نبيه، وسجل بن شرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 69 بعدما تلقى تمريرة جيدة من شيكابالا أودعها بن شرقي برأسه في شباك الشناوي.

وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعدما أساء التصرف في كرة سهلة أمام مرمى عواد ، وشارك حسام عبد المجيد من الزمالك بدلاً من زيزو.

وسجل شيكابالا هدف ثاني للزمالك في الدقيقة 75 ، وشارك صلاح محسن وطاهر محمد طاهر بدلاً من محمد هاني وأحمد عبد القادر ، ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل للأهلي من أول لمسة بعدما أحسن التعامل مع عرضية طاهر محمد طاهر.

وخرج بن شرقي وشارك سيف فاروق جعفر بدلاً منه ، ونال سيف فاروق جعفر بطاقة صفراء للخشونة، وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة من الفريقين بُغية تسجيل هدف الفوز وأنقذ الشناوي فرصة تسجيل هدف مُحقق للزمالك بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.