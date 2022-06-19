شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يضغط بحثاً عن تسجيل هدف التعادل أمام الأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز، والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بداية حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

تدريجياً نشط الأهلي ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 13 بعدما أخطأ محمد عبد الغني وحاول إعادة الكرةلمحمد عواد لكن شريف خطف الكرة وأودعها ببراعة في شباك الزمالك.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وأهدر فرصة ثنائية لتسجيل هدف ثاني عن طريق محمد مجدي أفشة الذي أهدر أنفراد صريح وتصدى عواد للكرة وعادت لأحمد عبد القادر الذي سددها بعيداً عن الشباك هو الأخر.

عاد الزمالك للظهور في أرض الملعب ويفرض سيطرته على وسط الملعب بسبب أنطلاقات زيزو وأمام عاشور وبن شرقي وضغط الزمالك وطالب لاعبيه بأحتساب ركل جزاء لكن الحكم الأسباني رفض الأمتثال لطلبهم.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد من الأهلي مع محاولات مُتباعدة من الأحمر عن طريق عبد القادر وشريف لينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمرو السولية ، حمدي فتحي، محمد هاني، علي معلول، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي فى القمة كل من: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

وفى المقابل بدأ الزمالك بتشكيل يضم كلاً من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله "نيمار" وعمر السعيد.