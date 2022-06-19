شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: هناك لاعبون فى الأهلى عليهم مراجعة أنفسهم.. ومشاركة بيرسى تاو "غلط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، لاعبي الأهلى؛ بسبب عدم استغلال تراجع أداء لاعبى الزمالك في الشوط الأول من مباراة القمة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى وي السلام ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال متعب، خلال تحليله مباراة الأهلى والزمالك على قناة "أون تايم سبورتس"، أن هناك بعض اللاعبين عليهم مراجعة أنفسهم؛ بسبب تراجع مستواهم، موضحا أن لديهم الإمكانيات، ولكن لم يفرغوا طاقتهم كلها في الملعب.

وأضاف متعب: "لماذا بدأ بيرسى تاو المباراة، وكنت أفضّل جلوسه على دكة البدلاء والدفع بحسين الشحات، وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وعمرو السولية عندهم أفضل من هذا الأداء، وكذلك محمد الشناوى أفضل حارس في أفريقيا".

وتابع: "الزمالك في الشوط الأول بيقول للأهلي اكسبني نفسي أفهم لاعيبة الأهلي بيرجعوا لوراء ليه مش عايزين يزودوا الثاني والثالث ليه وسؤال تاني هو بيرسي تاو بدأ ليه من ماتش الوداد هو مصاب ووحش".

وحسم التعادل الإيجابى مباراة الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما الأهلي ثالث الدوري برصيد 41 نقطة.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.

بداية حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.