شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: أعتذر لجمهور الأهلي عن التعادل وليس الفوز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، إنه كان يأمل في الفوز في لقاء القمة التي أقيمت أمام الزمالك اليوم، الأحد، مُقدمًا اعتذاره لجمهور الأهلي على عدم الفوز؛ لأن الفريق خاض المباراة بدافع الفوز، لذا لا بد أن يعتذر للجمهور على نتيجة التعادل.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.

وتابع سامي قمصان عقب المباراة: في البداية لعبنا المباراة بشكل جيد واستحوذنا على المباراة، وتكلمنا مع لاعبي الفريق عن ضرورة حسم اللقاء واللعب من أجل تسجيل أكثر من هدف للفوز.

وواصل المدير الفني المؤقت للأهلي: بيرسي تاو كان مُجهدا بعد مشاركته مع منتخب بلاده، لذا تم تغييره، مُشيرا إلى أن الأهلي عانى من الإصابات التي حرمتنا من عدة لاعبين، أمثال ديانج وأيمن أشرف، وكذلك الإجهاد الذي عانى منه الدوليون.

وقدم سامي الشكر للاعبي الفريق على مجهودهم، موضحا أن محمد الشناوي، حارس الفريق، خاض المباراة وهو سليم تماما، ولم يكن يعاني من أية إصابات، وقال إنه من الجيد أن يحصل الأهلي على 4 نقاط من أصل 6 نقاط خلال مباراتي القطبين في الدوري هذا الموسم.