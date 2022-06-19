شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات نشاط الكرة النسائية بالإسماعيلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات اليوم الأول من نشاط كرة القدم النسائية للإسماعيلي، وسط حضور مكثف من اللاعبات المنُضمات لأكاديمية الدراويش.

شهد المران حضور حاتم حجازي، أمين الصندوق، بجانب وليد شعيب ونانسي القاضي، عضوي مجلس الإدارة، وعددا من نجوم الدراويش السابقين منهم أحمد فكري الصغير وأيمن خليل.

ويتطلع الإسماعيلي إلى تكوين فريق من اللاعبات المتميزات للمنافسة على البطولات، مثلما كان في السابق.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة، قد كلف نانسي القاضي عضو المجلس، بتبني فكرة عودة الأنشطة الرياضية النسائية داخل النادي بعد غياب دام 11 عامًا، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف.