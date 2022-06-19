شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الشوط الأول بين الأهلى و الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بتشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع .. على معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

في خط الوسط .. عمرو السولية - حمدي فتحي – أفشة

في الهجوم .. أحمد عبد القادر - محمد شريف - بيرسي تاو

بينما يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مكون :

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله "نيمار".

في الهجوم: عمر السعيد.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.