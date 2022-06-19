شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف إصابات لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موقف اللاعبين المصابين في الفريق، خاصة بعد شكوى الثنائي حمدي فتحي وعلي معلول من الإصابة في مباراة القمة ضد الزمالك التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، في بطولة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

قال طبيب الاهلي، إن حمدي فتحي اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني استبداله خشية من تفاقم الإصابة، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب الأهلي أن علي معلول اشتكى من إجهاد في عضلة الفخذ، وتغييره جاء للحفاظ عليه، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة أيضا.

وفيما يخص أليو ديانج أكد طبيب الأهلي أن اللاعب المالي اشتكى من كدمة في الركبة قبل مباراة القمة، وفضّل الجهاز الفني إراحته، وسيكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة القادمة.

ويلعب الأهلي مع غزل المحلة الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.