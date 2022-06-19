شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك استحق الفوز وليس التعادل أمام الأهلي وحان وقت تغيير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى فيريرا، المدير الفني لنادى الزمالك، أن فريقه كان الأفضل خلال مباراة القمة واستحق الفوز وليس التعادل، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل 2/2.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "كنا أفضل من الأهلي وكنا نستحق الفوز، وكنا مؤمنين بقدرتنا على الفوز رغم المشاكل الكبيرة الموجودة في قائمة الزمالك، وعبدالغني شارك وهو مصاب والونش قادم من إجهاد مع المنتخب وزيزو أيضا ونهاية المباراة كانت صعبة للغاية علينا".

وأضاف فيريرا: "دخلنا في المباراة متأخر وتحسنا مع الوقت وفي الشوط الثاني تفوقنا على الأهلي، ولكن تراجعنا بعد هدف شيكابالا وكنا نستطيع الفوز من خلال الفرص العديدة التي صنعناها لكن الحظ غاب عنا اليوم امام الأهلي".

وتابع: "فخور بأداء الزمالك أمام الأهلي اليوم وأهنئ اللاعبين رغم عدم رضاي عن النتيجة، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وأخبرتهم بقدرتهم على الفوز وتحسن بعدها الأداء في الشوط التاني".

واستطرد: "مباراة اليوم ستمنح لاعبي الزمالك وخاصة الشباب الثقة في المباريات المقبلة، وأنهم قادرون على الظهور بشكل جيد ومساعدة الفريق، والمنافسة في مصر صعبة للغاية والمباريات مضغوطة، ولا بد من تغيير نظام المسابقة وتخفيف الضغط لتحقيق العدالة".

واختتم تصريحاته: "علينا الاعتراف بأن الأهلي فريق كبير وما قدمناه اليوم مدعاة للفخر، وكرة القدم في مصر لا بد أن تتغير.. انظروا إلى كل دوريات العالم انتهت إلا هنا في مصر".