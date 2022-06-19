شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي والزمالك يُحيّون جماهيرهم بعد انتهاء القمة بالتعادل 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي والزمالك على التوجه إلى جماهيرهم عقب مباراة الفريقين الليلة، من أجل توجيه التحية لهم على الدعم والتشجيع طوال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة جمعها من 18 مباراة.

بداية حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.