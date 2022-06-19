شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما الأهلي ثالث الدوري برصيد 41 نقطة. سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.

بداية حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

تدريجيا نشط الأهلي ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 13 بعدما أخطأ محمد عبد الغني وحاول إعادة الكرة لمحمد عواد، لكن شريف خطف الكرة وأودعها ببراعة في شباك الزمالك.

وواصل الأهلي السيطرة على اللقاء وأهدر فرصة ثنائية لتسجيل هدف ثاني عن طريق محمد مجدي أفشة الذي أهدر انفرادا صريحا وتصدى عواد للكرة وعادت لأحمد عبد القادر الذي سددها بعيدًا عن الشباك هو الآخر.