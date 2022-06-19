شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور لـ وليد سليمان.. بالأحضان يا حبيبى بالأحضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، لدكة بدلاء الأهلى قبل إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لتحية وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر قبل المباراة.

ويلتقى الأهلى والزمالك باستاد الأهلى والسلام حاليًا والنتيجة تشير لتقدم الفريق الأحمر بهدف مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ20.

وقابل وليد سليمان مبادرة إمام عاشور بترحاب شديد وقام اللاعبان بتحية بعضهما بشكل كبير بعد فترة من المشادات التي حدثت فيما بينهما من قبل.

كان اللاعبان قد دخلا في نوبة من المشاكل في إحدى مباريات السوبر التي أقيمت بالإمارات واشتبكا سويًا، حتى قام إمام عاشور بالعودة والاعتذار لوليد سليمان عما مبدر منه.



وليد سليمان وإمام عاشور



وليد سليمان وإمام عاشور



وليد سليمان