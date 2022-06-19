شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يسجل هدفه الرابع فى تاريخه بمواجهات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمد شريف لاعب النادي الأهلي من تسجيل هدف فريقه في مباراة القمة أمام الزمالك، وهو الهدف الرابع لمهاجم الأهلي في مباريات القمة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بداية حماسية من جانب الفريقين وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

تدريجياً نشط الأهلي ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 13 بعدما أخطأ محمد عبد الغني وحاول إعادة الكرةلمحمد عواد لكن شريف خطف الكرة وأودعها ببراعة في شباك الزمالك.